NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Rio Tinto von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 5270 auf 4850 Pence gesenkt. Für die erste Jahreshälfte 2020 seien die Konjunkturaussichten optimistisch, aber im zweiten Halbjahr stiegen die Risiken für die Rohstoffkonzerne, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Ungewöhnlich günstig seien die Bewertungen im Minensektor nicht mehr, extremes Aufwärtspotenzial im Jahr 2020 sei unwahrscheinlich./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2019 / 17:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2019 / 00:30 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.