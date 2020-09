NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4410 Pence belassen. Trotz gestiegener Eisenerz- und Kupferpreise über den Sommer hätten sich die Aktien der weltweit größten vier Bergbaukonzerne verringert, schrieb Analyst Jack O'Brien in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Er bleibt mit Blick auf eine - von China ausgehend - erwartete globale Konjunkturerholung optimistisch für den Sektor./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2020 / 21:40 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.