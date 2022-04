NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto von 4850 auf 5780 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Dominic O'Kane rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie damit, dass das derzeitige wirtschaftliche Umfeld für mehr Kurspotenzial im Minen- und Metallsektor mit sich bringt. Die "Reflation" beschleunige sich und auch die Situation in China stimme optimistisch für Rohstoffwerte. Seine neutrale Bewertung von Rio Tinto reflektiere allerdings die Lage am Eisenerz-Markt mit nachlassender Bauaktivität in China./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2022 / 17:40 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2022 / 00:15 / BST



