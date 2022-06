NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5730 Pence belassen. Der Minenbetreiber sei günstig bewertet, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit der neutralen Einstufung habe er zuletzt den negativen Ausblick für den chinesischen Immobiliensektor reflektiert. Die Eisenerzpreise dürften in der zweiten Jahreshälfte sinken, mit mehr als 100 Dollar die Tonne aber immer noch stark bleiben./ajx/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2022 / 18:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2022 / 03:00 / BST





