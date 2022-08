NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Rio Tinto auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5350 Pence belassen. Anleger könnten die angehobene Offerte des britisch-australischen Bergbaukonzerns für die noch ausstehenden 49 Prozent am kanadischen Konkurrenten Turquoise Hill Resources als großzügig für dessen Minderheitsaktionäre erachten, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auf Basis des aktuellen Angebots würde sich der Zukauf im kommenden Jahr minimal positiv auf das Ergebnis je Aktie von Rio Tinto auswirken - bis 2026 sollte der Ergebnisbeitrag auf zehn Prozent pro Jahr steigen./gl/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2022 / 16:08 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.08.2022 / 16:08 / BST



