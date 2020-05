ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche auf "Buy" mit einem Kursziel von 380 Franken belassen. Vor dem Start des Online-Krebskongresses Asco habe der Pharmakonzern Daten aus der Phase II-Studie zum Produktkandidaten Tiragolumab gegen Lungenkrebs veröffentlicht, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zurzeit lägen drei entscheidende Studien für Tiragolumab vor und weitere fünf seien in Arbeit. Angesichts der aktuellen Daten seien diese Investitionen klar gerechtfertigt./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2020 / 22:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.