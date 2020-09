ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Roche auf "Buy" mit einem Kursziel von 390 Franken belassen. Dass sich das bereits zugelassene Roche-Mittel Actemra/RoActemra (Tocilizumab) zusammen mit einer Standardbehandlung als wirksam in der Behandlung von Patienten erwiesen hat, die an einer Corona-bedingten Lungenentzündung leiden, sei insofern eine gute Nachricht, dass erstmals Patienten von Minderheiten an der Studie teilgenommen hätten, die überdurchschnittlich von Corona betroffen seien, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2020 / 06:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2020 / 06:11 / GMT





