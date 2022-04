NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Roche vor der Berichtssaison europäischer Pharmakonzerne von 425 auf 450 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Peter Welford blickt in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie vergleichsweise zuversichtlich auf das erste Quartal des schweizerischen Pharmakonzerns, genauso wie auf jene der britischen Konkurrenten GlaxoSmithKline und AstraZeneca. Die Kursziele erhöhte er wegen einer zuletzt gestiegenen Sektorbewertung und in vielen Fällen vorteilhaften Währungseffekten./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2022 / 15:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2022 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.