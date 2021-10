NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Roche anlässlich der anstehenden Quartalszahlen von 370 auf 380 Franken angehoben und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Der Pharmakonzern dürfte ein Umsatzwachstum von sechs Prozent erzielt haben, schrieb Analyst Mark Purcell in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies dürfte erneut vor allem auf den Geschäftsbereich Diagnostics zurückzuführen sein, von dem er erwartet, dass die Sparte weiterhin von den Corona-Testverkäufen sowie von einer gewissen Erholung des zugrunde liegenden Geschäfts profitiert hat./la/jha/



