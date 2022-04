NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Roche von 400 auf 395 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Seine Umsatzschätzung für das erste Quartal des Pharmakonzerns liege knapp über der Konsensschätzung, schrieb Analyst Mark Purcell in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet zudem mit einer Bestätigung der Jahresziele. Im Fokus bleibe die Produktpipeline der Schweizer./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2022 / 15:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





