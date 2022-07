FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche auf "Hold" mit einem Kursziel von 350 Franken belassen. Das Rennen mit Genmab und Abbvie um die Zulassung sogenannter CD20-bispezifischer Antikörper bei Blutkrebs habe sich für den Schweizer Pharmakonzern als wichtiges Wettkampfgebiet erwiesen, während die Liste an potenziellen Kurstreibern für das zweite Halbjahr immer kürzer werde, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte geht letztlich davon aus, dass der Kampf von Roche mit seinen Konkurrenten relativ ausgeglichen sein dürfte./tav/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2022 / 06:46 / CET



