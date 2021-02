ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Roche von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 355 auf 330 Franken gesenkt. Seine Kaufempfehlung habe darauf basiert, dass die Umsatzerosion in den umsatzstarken Produkten des Schweizer Pharmakonzerns begrenzt sei und die Medikamenten-Pipeline ein ernsthaftes Gegengewicht biete, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. 2020 jedoch hätten sich die Dinge verändert. Die Umsatzeinbußen durch Nachahmerprodukte seien stärker als befürchtet ausgefallen. Die durchschnittlichen Analystenschätzungen für 2022 hält der Experte inzwischen für zu hoch./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2021 / 22:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2021 / 22:25 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.