NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Roche anlässlich neuer Studiendaten zu dem Medikamentenkandidaten Etrolizumab gegen Darmerkrankunge auf "Outperform" mit einem Kursziel von 380 Franken belassen. Mit dem Fehlschlag falle in dieser Indikation ein bisher als potenzieller Kassenschlager eingeschätztes Mittel aus der Medikamenten-Pipeline des Pharmakonzerns heraus, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2020 / 06:40 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2020 / / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.