NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Roche nach dem Rückschlag bei der neuartigen Krebstherapie Tiragolumab von 430 auf 400 Franken gesenkt, die Einstufung nach dem jüngsten Kursrutsch aber auf "Outperform" belassen. Anleger hätten enttäuscht reagiert und die Investmentstory habe durchaus einen Dämpfer erhalten, schrieb Analyst William Woods in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings sei auf dem aktuellen Kursniveau mittlerweile die gesamte Entwicklungspipeline des Pharmakonzerns nicht mehr eingepreist./mis/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2022 / 18:57 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2022 / 04:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.