NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Roche nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 400 Franken belassen. Analyst Wimal Kapadia wertet die Resultate des zweiten Quartals in einer am Donnerstag vorliegenden Studie als stark. Auch sei der Produktmix gut gewesen, etwa mit Blick auf das neue Medikament Vabysmo. Beim unveränderten Jahresausblick des Pharmakonzerns sieht der Analyst Luft nach oben./mis/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2022 / 06:43 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2022 / 06:43 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.