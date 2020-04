NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Roche von 375 auf 400 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Roche-Aktie sei nicht nur gut geschützt gegen die Auswirkungen der Corona-Krise, sondern biete im laufenden Jahr auch diverse Kurstreiber, resultierend aus der Wirkstoffentwicklung des Pharmakonzerns, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Papier bleibe damit sein bevorzugter Branchenwert unter den großen EU-Pharmaunternehmen./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2020 / 23:55 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2020 / 00:15 / BST



