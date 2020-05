NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche auf "Overweight" mit einem Kursziel von 400 Franken belassen. Die Angaben zur PhaseII-Studie Cityscape-Studie zur Behandlung einer bestimmten Lungenkrebsart seien nicht so gut, dass die Investoren daraus einen Wert für den Pharmakonzern ableiten dürften, schrieb Analyst James Gordon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hierzu müsse erst die Wirksamkeit in einer Phase-III-Studie festgestellt werden, so der Analyst anlässlich der anstehenden Asco-Onkologie-Konferenz./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2020 / 00:43 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2020 / 00:46 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.