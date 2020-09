NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Roche mit Blick auf Daten aus drei Phase-III-Studien mit dem Immun-Therapeutikum Tecentriq (Atezolizumab) zur Behandlung von dreifach-negativem Brustkrebs (TNBC) auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse bestätigten die Position von Tecentric in Kombination mit Abraxane als Standardtherapie, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Weder das Produkt Keytruda des Konkurrenten Merck & Co noch eine Kombination aus Tecentriq und Paclitaxal dürften etwas an der klinischen Praxis ändern. Diese moderat positive Nachricht werde aber von etwas enttäuschenden Ergebnissen des Medikaments Ipatasertib zur Behandlung von Prostatakrebs überschattet./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2020 / 00:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2020 / 01:41 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.