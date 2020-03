ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rolls-Royce nach Zahlen von 938 auf 886 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die bestätigten Ziele für das laufende Jahr hätten für Erleichterung gesorgt, schrieb Analystin Celine Fornaro in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit dem Coronavirus gingen allerdings Risiken für das Wartungsgeschäft des Herstellers von Triebwerken einher./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2020 / 02:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



