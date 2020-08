NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rolls-Royce auf "Buy" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Trotz der Corona-Belastungen mache der Triebwerkshersteller Fortschritte bei der Restrukturierung, schrieb Analyst Sandy Morris in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es gebe für Anleger keine Gründe zur Verzweiflung. Das Unternehmen werde alles tun, um den Wert für seine Aktionäre zu steigern, fügte der Analyst angesichts des geplanten Verkaufs von Geschäftsteilen hinzu./mf/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2020 / 02:11 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2020 / 02:15 / ET



