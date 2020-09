HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Rolls-Royce von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber kärftig von 890 auf 270 Pence gesenkt. Die Aktie sei überverkauft, schrieb Analyst Andrew Gollan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Derzeit werde das Triebwerksgeschäft mit negativem Wert eingepreist. Damit werde dem am Boden liegenden Geschäft aber jegliches Erholungspotenzial abgesprochen, was ungerechtfertigt sei. Sein Basisszenario für 2021/2022 bleibe optimistisch./mf/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2020 / 16:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.