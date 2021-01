NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Rolls-Royce nach vorsichtigen Aussagen zum laufenden Jahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 122 Pence belassen. Der prognostizierte Abfluss von Free Cashflow 2021 sei mehr als doppelt so hoch wie der vom Unternehmen erhobene Marktkonsens, schrieb Analyst Chris Hallam in einer ersten Reaktion am Dienstag. Dies beruhe vor allem auf einem höheren Betriebskapital des Turbinenherstellers. Nach Gesprächen mit dem Unternehmen schätzte Hallam, dass bei dieser Kennziffer in diesem Jahr eine halbe Milliarde britische Pfund abfließen könnte./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2021 / 07:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.