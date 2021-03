NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rolls-Royce nach Jahreszahlen und einem Unternehmensausblick von 107 auf 169 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Insgesamt dürften sich die Jahre 2021 und 2022 zwar herausfordernder gestalten als zunächst von ihm angenommen, aber für die Zeit danach habe der Triebwerkshersteller jetzt für mehr Klarheit gesorgt, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Freitag vorliegenden Studie. Hallam erwartet nun für den Zeitraum bis 2025 eine bessere Cashflow-Entwicklung der operativen Geschäftseinheiten./la/fba



