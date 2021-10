FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Rolls-Royce von 130 auf 165 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dank einiger guter Nachrichten steige die Zuversicht in eine positive Wende des Triebwerkbauers, schrieb Analyst Aymeric Poulain in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Verkauf von ITP Aero spüle die angepeilten Mittel in die Kasse und die USA öffneten sich wieder für internationale Passagiere./tih/edh



