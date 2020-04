ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Rolls-Royce von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 664 auf 328 Pence gesenkt. Die Flugzeugflotten dürften wegen der Corona-Krise noch länger am Boden bleiben, schrieb Analystin Celine Fornaro in einer am Donnerstag vorliegenden Luftfahrtstudie. Kurzfristig seien davon Zulieferer wie Rolls-Royce am stärksten betroffen. Die Expertin kürzte ihre Prognosen für das weltweite Reiseaufkommen und - in noch stärkerem Maß - die Annahmen für das Service- und Wartungsgeschäft. Für die Zulieferer sanken ihre Prognosen für den Umsatz im Jahr 2020 im Schnitt um 15 Prozent und für das Ergebnis (Ebita) um 27 Prozent./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2020 / 16:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.