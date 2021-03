ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Rolls-Royce nach Jahreszahlen von 53 auf 57 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Das Wachstum und der Cashflow des Triebwerksherstellers litten unter der Corona-Pandemie, schrieb Analyst Olivier Brochet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Rolls-Royce habe sowohl mit dem Abfluss freier Barmittel (FCF) als auch mit dem Cashflow-Ausblick auf 2021 den Erwartungen entsprochen. Für das kommende Jahr liege er aber unter dem Unternehmensziel. Brochet senkte seine Ergebnisschätzung (EPS) für 2021, hob die Prognosen für die kommenden Jahre aber an./gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2021 / 10:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





