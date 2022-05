HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für RTL Group nach Quartalszahlen von 64 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die guten Geschäftsergebnisse des Medienkonzerns könnten die nachlassende Dynamik im Fernsehwerbemarkt verschleiern, schrieb Analyst Jonas Blum in einer am Montag vorliegenden Studie. Die starke Unternehmensbilanz, die Ausschüttungen an die Aktionäre und die in der Vergangenheit starke Erholung der Werbebudgets nach Krisen sollten die derzeitigen Unwägbarkeiten aber mehr als wettmachen./gl/tih



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.