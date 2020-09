FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Papiere von RTL von 29 auf 31 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Dies schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Montag vorliegenden Studie nach dem Abstieg aus dem MDax in den SDax. Die Prognose für die Entwicklung des TV-Werbegeschäfts im dritten Quartal sei mit Unsicherheiten behaftet. Die Abhängigkeit von TV-Werbeerlösen sei mit immer noch 44 Prozent hoch./ag/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2020 / 10:07 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2020 / 10:13 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.