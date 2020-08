FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für RTL von 48 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Insgesamt sei 2020 zwar sehr schwierig für TV-Anbieter, doch könnte der Sektor dann auch wiederaufleben, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In der Branche gebe es mittlerweile einige interessante Werte. Bei RTL erscheine das Chance-Risiko-Verhältnis ausgewogen./mis/zb



