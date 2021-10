HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat die Einstufung für RTL vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das TV-Geschäft des Medienkonzerns dürfte sich weiter erholt haben, schrieb Analyst Jonas Blum in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Resultate dürften insgesamt solide ausfallen. Auf dem aktuellen Kursniveau bleibt es indes beim "Halten"-Votum. Für dividenden-orientierte Anleger seien die Papiere aber interessant, betonte der Experte./mis/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2021 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



