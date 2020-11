NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RTL von 38 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Angesichts der Nachrichten zu einem möglicherweise bald verfügbarem Corona-Impfstoff hellten sich die Prerspektiven für die europäischen Sender zunehmend auf, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Selbst wenn man von den langfristigen Perspektiven nicht überzeugt sei, eröffneten sich auf Sicht eines Jahres Chancen./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2020 / 20:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2020 / 00:15 / GMT



