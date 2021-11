NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat RWE nach Quartalszahlen sowie vor einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Seine Jahresschätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) sowie das Nettoergebnis des Energieversorgers lägen nun vier beziehungsweise elf Prozent über den Konsensprognosen, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf der Kapitalmarktveranstaltung dürfte RWE mehr zu den mittelfristigen Geschäftsaussichten sagen und höhere Investitionen für Alternative Energien ankündigen. Konkretes zum Kohleausstieg sei nicht zu erwarten, was am Markt aber negativ aufgenommen werden könnte./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2021 / 13:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2021 / 13:22 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.