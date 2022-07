FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Der Energieversorger dürfte auf bereinigter Basis das operative Ergebnis (Ebitda) und den Nettogewinn im ersten Halbjahr um rund die Hälfte gesteigert haben, schrieb Analyst Olly Jeffery in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine Jahresschätzung für letzteren liege nun 60 Prozent über der Mitte der Unternehmenszielspanne, die zunehmend überholt erscheine, und 35 Prozent über der Konsensprognose./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2022 / 06:45 / CET





