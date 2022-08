NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für RWE von 45 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die meisten Treiber für die kürzlich von dem Versorger angehobene operative Ergebnisprognose (Ebitda) für 2022 sollten auch im kommenden Jahr Rückenwind geben, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hob seine Ebitda-Prognose für 2023 um rund die Hälfte an und liegt nun nach eigener Aussage 45 Prozent über der Konsensprognose. Zum neuen Kursziel hat die Aktie nun mehr als 30 Prozent Luft nach oben./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2022 / 11:46 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2022 / 19:05 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.