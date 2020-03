NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 32,50 Euro belassen. Versorger seien in der Corona-Krise ihrem Ruf als defensive Werte seit März bislang nicht gerecht geworden, schrieb Analystin Meike Becker in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die größten Gewinnrisiken sieht sie derzeit für Centrica, RWE, Uniper, Naturgy und Engie. Bilanz- und Bonitätsgefahren sollten Investoren aber nicht abschrecken. Den langfristigen Trend zur Senkung des Kohlendioxid-Ausstoßes sieht sie nicht angegriffen./ajx/ag



