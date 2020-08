NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Mit einer überraschenden Kapitalerhöhung verwässere der Energiekonzern zwar kurzfristig die Gewinne, erhöhe aber seine Flexibilität für ein mittel- bis langfristig dynamischeres Wachstum, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2020 / 09:47 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.