NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE vor einem Kapitalmarkttag auf "Outperform" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Die Veranstaltung von RWE sei unter Leitung des neuen Konzernchefs Markus Krebber besonders relevant, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie glaubt, dass es längerfristige Leitlinien zur Strategie im Bereich erneuerbarer Energien sowie zu den Kapazitätszielen und Investitionsplänen geben wird./tih/jha/



