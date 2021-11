NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für RWE von 46 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst John Musk bezog sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf die auf dem Kapitalmarkttag ausgegebenen Wachstumsziele des Energieversorgers bis 2030. Die angestrebte operative Ergebnissteigerung auf fünf Milliarden Euro sei ebenso erreichbar wie das ehrgeizige Ziel eines Ausbaus des Portfolios an Alternativen Energien um 25 Gigawatt./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2021 / 17:31 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2021 / 00:45 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.