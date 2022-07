NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der Markt habe nach der kassierten Prognose des Versorgers Uniper bei den RWE-Aktien überreagiert, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Freitag vorliegenden Studie. Russisches Gas mache beim Essener Versorger vom Umfang her weniger als zwei Prozent des Uniper-Engagements aus. Zudem honorierten Anleger auch nicht die Möglichkeit, dass RWE wieder alte Braunkohlekraftwerke hochfahren könnte - was bei den aktuellen Preisen einen dreistelligen Millionenbetrag ausmachen dürfte./tav/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2022 / 20:25 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2022 / 04:30 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.