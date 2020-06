LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Der Konkurrent Eon sei im Zuge der Innogy-Übernahme nun am Ziel einer vollständigen Verschmelzung angekommen, schrieb Analyst Peter Crampton in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der letzte Transaktionsschritt mit RWE werde Ende Juni erfolgen. RWE habe trotzdem immer noch nicht das ihm zustehende Vertrauen bekommen, obwohl sich der Konzern zu Europas drittgrößtem Versorger im Bereich Erneuerbare Energien gemausert habe./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2020 / 09:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2020 / 09:22 / GMT



