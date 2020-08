LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE mit Blick auf einen Zukauf von Nordex auf "Overweight" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Kaufpreis für die von Nordex übernommenen Projekte sei aus Sicht von RWE attraktiv, schrieb Analyst Peter Crampton in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit baue der Stromproduzent das Portfolio an Energie aus erneuerbaren Quellen weiter aus./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2020 / 06:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2020 / 06:20 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.