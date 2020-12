NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Analyst Robert Pulleyn schwärmte in einer am Dienstag vorliegenden Studie davon, dass der Energiekonzern an einer Strategie im Wasserstoffsegment arbeite. Die Nachricht, dass man gemeinsam mit Equinor in das Projekt NortH2 einsteige, sei ein weiteres Beispiel für mehr Zusammenarbeit statt Wettbewerb unter Versorgern und Ölkonzernen./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2020 / 17:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



