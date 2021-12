LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE angesichts der erhaltenen Konzession für einen 1000-Megawatt-Windpark vor der dänischen Küste auf "Overweight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Zuschlag stelle unter Beweis, dass der Energiekonzern dazu in der Lage ist, sich bei größeren Windkraftprojekten auf hoher See gegen die Konkurrenz durchzusetzen, schrieb Analyst Peter Crampton in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2021 / 14:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2021 / 14:18 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.