FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Ryanair von 16,50 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er halte es für sehr wichtig, den Ausbruch des Coronavirus nicht isoliert zu betrachten und verweise unter anderem auch auf den Einfluss des Ölpreises, schrieb Analyst Jaime Rowbotham in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Er beurteilt den generellen Ausblick für die europäische Luftfahrtindustrie im Jahr 2020 positiv. Jedoch bleibe abzuwarten, wie sich der Ausbruch des Coronavirus weiter entwickelt./ssc/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2020 / 04:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



