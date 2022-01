HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ryanair von 21,00 auf 20,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. "Am Horizont geht die Sonne auf", schrieb Analyst Conor Dwyer in einer am Freitag vorliegenden Studie über den Billigflieger. Seine positive These für die Aktie sei intakt, auch wenn die Omikron-Variante des Coronavirus vorerst ihre Spuren hinterlasse. Er kürzte wegen dieser seine kurzfristigen Erwartungen an das Passagieraufkommen./tih/mis



