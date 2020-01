NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ryanair von 11,80 auf 14,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Nach einem herausfordernden Jahr 2019 sehe das Umfeld für europäische Fluggesellschaften 2020 etwas freundlicher aus, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Montag vorliegenden Studie. Während er im neuen Jahr mit Blick auf die Entwicklung des operativen Ergebnisses (Ebit) für IAG über dem Konsens und bei Lufthansa und Air France-KLM weitgehend im Konsens liege, sei er indes für den irischen Billigflieger skeptischer gestimmt./ck/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2020 / 01:11 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2020 / 06:19 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.