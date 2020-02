NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Trotz der Reduzierung der Mittelfristprognose beim Gewinn, spiele der kurzfristige Rückenwind eine wichtigere Rolle, schrieb Analyst Daniel Roeska am Montag in einer ersten Einschätzung. Obwohl er die Aufgabe der für 2024 angestrebten Fluggastzahlen generell positiv sehe, werde der Billigflieger dadurch noch mehr Zeit benötigen, um sein Gewinnziel zu erreichen./ssc/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2020 / 14:10 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.