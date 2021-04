Ryanair Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair auf "Neutral" mit einem Kursziel von 16,30 Euro belassen. Er habe seine Schätzungen für das jeweils laufende Geschäftsjahr der Billigflieger Easyjet, Ryanair und Wizz Air wegen fortgesetzter Reisebeschränkungen in Europa sowie höherer Kerosinpreise und Emissionskosten deutlich gekappt, schrieb Analyst David Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im neuen Geschäftsjahr sollten alle drei aber wieder Gewinne erwirtschaften./ck/he



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.