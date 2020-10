ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für die Aktien des Billigfliegers Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13,10 Euro belassen. Analyst Neil Glynn rechnet nach den Vorabzahlen von Easyjet und pessimistischeren Annahmen für die Wintersaison für das Geschäft 2021 nun mit einem höheren Verlust der Iren als bisher. In seiner am Donnerstag vorliegenden Studie geht er nun zudem auch für 2022 von einem Minus aus. Seine positive Einstufung begründet Glynn mit der im historischen Vergleich niedrigen Bewertung und den Gewinnprognosen für 2023 und 2024./ag/la



