NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 15,30 auf 13,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die jüngste europaweite Zunahme der Covid-19-Neuinfektionen sei ein ernster Rückschritt für Europas Billigflieger, schrieb Analyst David Perry in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Damit dürften die Verluste im laufenden Geschäftsjahr höher als von ihm bislang erwartet ausfallen. Innerhalb des Sektors zieht der Experte die Aktien von Ryanair und Wizzair jenen von Easyjet vor./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2020 / 04:26 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2020 / 04:29 / BST



